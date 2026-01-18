Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:01, 18 января 2026Мир

Премьер Британии осудил Трампа

Стармер упрекнул Трампа за введение пошлин против ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил президента США Дональда Трампа за его решение ввести пошлины против нескольких стран Европы. Об этом указано в сообщении на сайте британского правительства.

Утверждается, что Стармер созвонился с несколькими политиками, включая премьера Дании Метте Фредериксен, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Затем он поговорил с президентом Трампом. Он сказал, что введение пошлин против союзников из-за того, что они пытаются обеспечить коллективную безопасность НАТО, является неверным шагом», — указано в сообщении.

Ранее Рютте заявил, что обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии. «Мы продолжим работать над этим», — написал генсек НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Во Франции необычно объяснили притязания Трампа на Гренландию

    Гашек раскритиковал Трампа

    В Китае заявили о «беспрецедентном давлении» на Киев в переговорах

    На Украине сделали признание о переговорах с США

    В Бундесвере помахались с гренландцами

    Премьер Британии осудил Трампа

    Президент Ирана сказал об объявлении войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok