Премьер Британии осудил Трампа

Стармер упрекнул Трампа за введение пошлин против ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил президента США Дональда Трампа за его решение ввести пошлины против нескольких стран Европы. Об этом указано в сообщении на сайте британского правительства.

Утверждается, что Стармер созвонился с несколькими политиками, включая премьера Дании Метте Фредериксен, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Затем он поговорил с президентом Трампом. Он сказал, что введение пошлин против союзников из-за того, что они пытаются обеспечить коллективную безопасность НАТО, является неверным шагом», — указано в сообщении.

Ранее Рютте заявил, что обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии. «Мы продолжим работать над этим», — написал генсек НАТО.