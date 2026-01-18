Генсек НАТО обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии

Генсек НАТО Рютте рассказал, что обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию, сложившуюся вокруг Гренландии. Об этом он рассказал в социальной сети Х.

«Поговорил с президентом США (Трампом — прим. "Ленты.ру") по поводу ситуации с безопасностью Гренландии и Арктики. Мы продолжим работать над этим», — написал генсек НАТО.

Также, по словам Рютте, он намерен встретиться с Трампом на следующей неделе в Давосе.

Ранее генсек НАТО опроверг присутствие российских или китайских кораблей у берегов Гренландии, вопреки заявлениям Трампа. Рютте также пообещал продолжать переговоры внутри альянса по усилению обороны острова. При этом он отказался отвечать на вопрос депутатов Европарламента о возможных мерах по решению проблемы острова в связи с намерениями Трампа присоединить территорию.

17 января Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин против ряда стран Европейского союза (ЕС) в качестве меры из-за ситуации вокруг Гренландии. Тарифы затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.

