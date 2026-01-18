Реклама

Ситуация с Гренландией продемонстрирует беспомощность Европы

Дэвис: Европа не сможет защитить Гренландию от Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Европейские страны не смогут каким-либо образом помешать президенту США Дональду Трампу заполучить Гренландию. Ситуация с островом продемонстрирует полную беспомощность Европы, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

В частности, отметил эксперт, Европа не начнет войну против Соединенных Штатов из-за Гренландии, так как такой шаг бы стал «верхом идиотизма». Однако и пойти на уступки Трампу европейские страны не могут, потому что тогда всем станет очевидно, что времена трансатлантического партнерства уже позади.

«Это будет выглядеть так: вы, слабаки, будете делать то, что мы скажем, или мы вас убьем», — подытожил Дэвис.

Ранее экс-советник Трампа Джон Болтон объяснил, что американский лидер хочет завладеть Гренландией исключительно по психологическим причинам.

