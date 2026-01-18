Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:23, 18 января 2026Мир

Союзники Украины захотели заручиться личной поддержкой Трампа

FT: Союзники Украины надеются согласовать с США гарантии безопасности в Давосе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Союзники Киева надеются согласовать с Соединенными Штатами гарантии безопасности для Украины в ходе встречи в Давосе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как утверждается в материале, союзники Киева намерены встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Давосе, чтобы «заручиться его личной поддержкой» в ​​вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже. Также утверждалось, что подробности участия Соединенных Штатов в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта. В той версии оговаривалось, что США обязуются «поддержать силы в случае нападения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Назван главный фаворит Australian Open

    Пленный прослезился и рассказал о «горах трупов» солдат ВСУ

    На Западе пришли к одному выводу после слов лидеров ЕС о Путине

    Президент Чехии обратился к НАТО из-за Гренландии

    Раскрыто истинное отношение Запада к штурмовым войскам ВСУ

    Аналитик указал на одно действие США с самого основания страны

    В ВСУ появились «мертвые души»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok