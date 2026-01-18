Союзники Украины захотели заручиться личной поддержкой Трампа

FT: Союзники Украины надеются согласовать с США гарантии безопасности в Давосе

Союзники Киева надеются согласовать с Соединенными Штатами гарантии безопасности для Украины в ходе встречи в Давосе. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как утверждается в материале, союзники Киева намерены встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Давосе, чтобы «заручиться его личной поддержкой» в ​​вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что США не стали подписывать совместное заявление о гарантиях безопасности для Украины на встрече «коалиции желающих» в Париже. Также утверждалось, что подробности участия Соединенных Штатов в многонациональных силах по Украине были удалены из более раннего проекта. В той версии оговаривалось, что США обязуются «поддержать силы в случае нападения».