01:49, 18 января 2026Мир

Стубб заявил о давлении США из-за ситуации с Гренландией

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб . Фото: Annegret Hilse / Reuters

Проблемы между союзниками лучше решать путем обсуждения, а не путем давления, заявил президент Финляндии Александр Стубб в своей социальной сети X.

«Между союзниками проблемы лучше всего решать путем обсуждения, а не путем давления», — обвинил он Вашингтон.

Президент Финляндии добавил, что европейские страны поддерживают Данию и Гренландию. Как указал Стубб, укрепление безопасности в Арктике совместно с союзниками имеет для Финляндии большое значение.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за Гренландии.

