Стубб заявил о давлении США из-за ситуации с Гренландией

Стубб заявил о давлении США после введения Трампом пошлин из-за Гренландии

Проблемы между союзниками лучше решать путем обсуждения, а не путем давления, заявил президент Финляндии Александр Стубб в своей социальной сети X.

«Между союзниками проблемы лучше всего решать путем обсуждения, а не путем давления», — обвинил он Вашингтон.

Президент Финляндии добавил, что европейские страны поддерживают Данию и Гренландию. Как указал Стубб, укрепление безопасности в Арктике совместно с союзниками имеет для Финляндии большое значение.

Ранее Трамп объявил о 10-процентных пошлинах против ряда стран ЕС из-за Гренландии.