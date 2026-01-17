Реклама

Мир
21:48, 17 января 2026Мир

Трамп спародировал акцент Макрона

Трамп во время выступления в Белом доме спародировал акцент Макрона
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая на круглом столе в Белом доме, спародировал акцент французского коллеги Эммануэля Макрона. Видеозапись выступления американского лидера публикует газета Daily Mail.

Трамп поделился, что поговорил с Макроном по телефону. Речь шла об уравнивании цен на лекарства. «Да, Дональд, Дональд. Спасибо большое, что позвонили», — передал американский лидер слова президента Франции, используя галльский акцент, чтобы спародировать его речь.

Глава США рассказал, что пригрозил ввести тариф в размере 25 процентов на все товары из Франции, если Париж не согласится платить больше за лекарства. По словам Трампа, Макрон сразу согласился пойти на уступки. «Дональд, я бы с радостью сделал это для тебя. Для меня будет большой честью сделать это», — якобы сказал французский лидер.

Ранее в сети появились кадры неофициального разговора Трампа и Макрона о президенте Украины Владимире Зеленском.

