12:35, 18 января 2026Бывший СССР

Украине спрогнозировали отказ во вступлении в Евросоюз

Медведчук усомнился во вступлении Украины в Евросоюз
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom  

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук спрогнозировал, что Украине откажут во вступлении в Евросоюз. Его слова передает ТАСС.

По мнению Медведчука, Украину дурят подобными обещаниями. Этому верил как бывший президент Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), так верит и нынешний лидер страны Владимир Зеленский, добавил он.

Медведчук не сомневается, что именно европейский курс привел Украину к нищете и конфликту с Россией. Таким образом, заявления о том, что вступление в Евросоюз благоприятно скажется на дальнейшем развитии страны, могут делать только люди, которые уже давно выжили из ума, заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, как ускорить наступление мира на Украине. По его словам, для этого необходимы совместные встречные усилия.

