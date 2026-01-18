Европе предложили избавиться от влияния США

Iltalehti: Финские депутаты предложили ЕС избавиться от влияния США из-за Трампа

Депутаты парламента Финляндии предложили Евросоюзу избавиться от влияния США после решения американского лидера Дональда Трампа ввести пошлину в ответ на готовность стран ЕС защищать территориальную целостность Дании. Об этом пишет финская газета Iltalehti, ссылаясь на заявления политиков.

«Давно стало ясно, что Европе необходимо избавиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но, к сожалению, и наших традиционных друзей», — предупредил депутат Атте Калева в соцсети X.

Угрозы главы Белого дома могут свидетельствовать о резкой смене внешнеполитического курса Соединенных Штатов, отметил парламентарий Ярно Лимнел. Этот курс, по его словам, недопустим по отношению к государствам-союзникам.

«Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — подчеркнул Лимнел.

Бывший сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен выразил мнение, что заявление Трампа направлено конкретно против стран, которые отправляют военных и офицеров связи в Гренландию. «Я полагаю, что деликатность этого вопроса была известна, но это действительно кажется сложным. Изменения будут еще раз рассмотрены в Соединенных Штатах», — сказал он.