В Европе рассказали о фактической войне с Россией

Глава ЦБ Латвии Казакс заявил о фактической войне Европы с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа уже сейчас фактически воюет с Россией. Об этом заявил глава Центрального банка (ЦБ) Латвии Мартиньш Казакс в интервью The Financial Times (FT).

«Наивно полагать, что мы уже не воюем», — высказался чиновник.

Казакс призвал европейских политиков «не быть наивными» в отношении перспектив вооруженного конфликта Европейского союза (ЕС) с Россией и указал на возможные финансовые риски подобного противостояния. По мнению главы ЦБ Латвии, ЕС якобы может снизить вероятность конфликта за счет финансовой поддержки Украины и усиления собственной военной мощи.

FT отмечает, что в настоящий момент Казакс претендует на должность вице-президента Европейского центрального банка.

Ранее Британия начала подготовку к войне в граничащей с Россией стране. На базе «Лагерь Викингов» начались экстремальные учения на случай активации статьи 5 Устава НАТО при возможном вооруженном конфликте с Россией.

