Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:16, 18 января 2026Интернет и СМИ

В России отменили еще один концерт комика Сабурова

В Омске организаторы отменили концерт комика Сабурова без объяснения причины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Еще один концерт комика Нурлана Сабурова в России отменили, сообщает портал ngs55.ru.

Концерт артиста, запланированный на 8 февраля в G-Drive Арене, был неожиданно удален с сайтов по продаже билетов и официального ресурса Сабурова.

Покупателям, уже приобретшим билеты, были направлены уведомления об отмене мероприятия и возврате средств. Отмена, как сообщается, произошла по решению организатора.

«Такое решение приняли организаторы. Надеемся, вы сможете найти новое событие по душе и хорошо провести время несмотря ни на что», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в Обнинске Калужской области внезапно отменили концерт Сабурова. Мероприятие должно было состояться 8 декабря в Доме ученых, однако за день до концерта стало известно о его отмене. Официальной причиной стала необходимость срочно отремонтировать крышу площадки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Каллас допустила обнищание Европы и Америки из-за пошлин США

    В России отменили еще один концерт комика Сабурова

    Опубликованы кадры горящей после ударов подстанции в Харькове

    Российская армия продвинулась на двух участках к югу от Северска

    В Европе обеспокоились смещением внимания США с Украины на Гренландию

    В Европе призвали решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО»

    В Европе заявили о невозможности одобрения торговой сделки с США из-за Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok