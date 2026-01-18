В России оценили возможность военного вторжения США в Гренландию

Директор РВИО Мягков: США вряд ли допустят военное вмешательство в Гренландию

Прямое военное вмешательство США для установления контроля над Гренландией является маловероятным, заявил в беседе с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По словам эксперта, причина кроется не в «казусе», который возникнет в НАТО, когда Штатам придется выступить в защиту Дании от себя самой, а в перспективе отношений с Европой.

«Если Европе нужны США, то и Штатам нужна Европа. Евросоюз для Америки является и рынком сбыта, и сферой влияния, и ископаемым человеческих ресурсов, без которых ни одна администрация в Вашингтоне еще не обходилась», — сказал Мягков.

Ученый отметил, что США в грядущей гонке за мировое лидерство в любом случае будут использовать потенциал Старого Света, поэтому для американского президента Дональда Трампа не имеет смысла «добивать и унижать его» полным захватом Гренландии.

Ранее журналист Пирс Морган предложил Британии выкупить США обратно после слов Трампа о необходимости присоединения Гренландии.