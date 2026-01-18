Реклама

01:35, 18 января 2026Авто

Названа причина массовых сбоев работы автомобилей Porsche и BMW в России

Автоэксперт Ладушкин: Иномарки не заводятся из-за сбоев в электронных системах
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В России начали фиксировать массовые сбои при попытке завести премиальные иномарки, такие как Porshe и BMW 2013–2019 годов выпуска. Это происходит из-за сбоев в работе электронных систем, которые вызваны помехами от применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), причину назвал автоэксперт Евгений Ладушкин, передают «Известия».

«Мы сейчас наблюдаем закономерное следствие того, что машины, которые массово эксплуатируются на территории нашей страны, являются технически сложными, и при этом у них отсутствует гарантийная поддержка обновления прошивки электронных блоков», — объяснил Ладушкин.

Специалист добавил, что проблему можно решить, установив кустарные прошивки, однако это небезопасно. Некачественное ПО нередко приводит к поломкам двигателя и выходу из строя электронных блоков, а их замены поставляются в РФ в теление полугода и более. Официальные же прошивки недоступны в стране из-за отсутствия дистрибьюции, заключил Ладушкин.

Ранее сообщалось, что из-за удаленной блокировки в России заглохли сотни Porsche и BMW. Автомобили глохнут посреди дороги, после чего требуется дорогостоящая эвакуация и перепрошивка программного обеспечения. Официальный дилер Porsche подтвердил проблему.

