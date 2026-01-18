В России рассказали о последствиях двойных стандартов для Европы

Двойные стандарты вернулись Европе бумерангом, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. На эту тему он порассуждал в Telegram-канале.

Слуцкий напомнил, что у Вашингтона была поддержка Брюсселя при расчленении Югославии и признании Косова, во время государственных переворотов на территории Ирака, Ливии, Сирии, а также провокации конфликта на Украине. Теперь же США взялись за саму Европу, отметил политик, имея в виду ситуацию вокруг Гренландии.

«Махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался всю первую четверть XXI столетия, в результате поставили под угрозу пресловутое евроатлантическое единство», — написал государственный деятель. При этом Слуцкий рассказал о позиции России по этому вопросу: судьбу Гренландии должны решать исключительно местные жители.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы направить европейские войска в Гренландию. По ее мнению, эта территория и дальше должна оставаться в составе Дании.