02:50, 18 января 2026

Еврокомиссия подтвердила планы направить войска в Гренландию

Фон дер Ляйен подтвердила планы направить европейские войска в Гренландию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен . Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила планы направить европейские войска в Гренландию для участия в военных учениях, об этом она написала в социальной сети X.

Она высказалась за сохранение острова в составе Дании на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины.

«Предварительно скоординированные датские учения, проведенные совместно с союзниками, отвечают необходимости укрепления безопасности в Арктике», — подчеркнула политик.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против ряда стран Евросоюза в качестве мер из-за Гренландии. Ситуация затронет Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также Великобританию и Норвегию, не входящие в ЕС.

