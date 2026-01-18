Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:29, 18 января 2026Россия

В России захотели уточнить требования к садовым участкам

РИА Новости: В правительстве РФ хотят уточнить требования к земельным участкам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В России захотели уточнить требования к садовым участкам. Об этом сообщает РИА Новости.

Источником своей осведомленности агентство называет документы правительства России, подготовленные Федеральной службой регистрации, кадастра и картографии (Росреестром).

В частности, предложение предусматривает, что в границы создаваемой территории садоводства по-прежнему будет запрещено включать земельные участки тех, кто не является учредителем. Однако в границы уже созданной территории эти участки могут быть включены с согласия таких лиц.

В документе указано, что нововведения призваны усовершенствовать механизмы передачи имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям.

Ранее в России захотели обязать собственников использовать заброшенные земельные участки в течение трех лет. Соответствующий законопроект также был разработан Росреестром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Врач развеял миф о чистке печени и кишечника

    В Дании заявили о шпионаже США за Гренландией

    Стилистка назвала удешевляющие образ модные тренды

    В НАТО отреагировали на гренландские тарифы Трампа

    В России захотели уточнить требования к садовым участкам

    В Олимпийском комитете Норвегии рассказали о рекомендациях при общении с россиянами

    Илон Маск призвал рожать детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok