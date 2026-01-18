В России захотели уточнить требования к садовым участкам

РИА Новости: В правительстве РФ хотят уточнить требования к земельным участкам

В России захотели уточнить требования к садовым участкам. Об этом сообщает РИА Новости.

Источником своей осведомленности агентство называет документы правительства России, подготовленные Федеральной службой регистрации, кадастра и картографии (Росреестром).

В частности, предложение предусматривает, что в границы создаваемой территории садоводства по-прежнему будет запрещено включать земельные участки тех, кто не является учредителем. Однако в границы уже созданной территории эти участки могут быть включены с согласия таких лиц.

В документе указано, что нововведения призваны усовершенствовать механизмы передачи имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям.

Ранее в России захотели обязать собственников использовать заброшенные земельные участки в течение трех лет. Соответствующий законопроект также был разработан Росреестром.