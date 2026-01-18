Реклама

Россия
04:45, 18 января 2026Россия

В России захотели вернуть оценку за поведение в школах

Минпросвещения решило с 1 сентября вернуть оценку за поведение с 1 по 11 классы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Оценки за поведение в школах будут выставляться ученикам с 1 по 11 классы, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

«Планируется, что отметки будут выставлять учащимся всех классов — с 1-го по 11-й. Напомним, что в ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс», — сообщили в ведомстве.

С 1 сентября 2025 года в рамках пилотного проекта Министерства просвещения стартовала апробация новой системы оценки поведения учащихся. В эксперименте принимают участие 89 школ из различных регионов России, каждая из которых самостоятельно избрала один из трех предложенных методических вариантов.

По завершении испытательного периода ведомство определит наиболее эффективную модель, которая будет повсеместно внедрена в образовательных учреждениях с 1 сентября 2026 года.

Эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение уже стартовал в семи российских регионах с начала учебного года 2025/2026. В нем принимают участие сразу 84 школы из Новгородской, Ярославской, Тульской и Ленинградской областей, а также из ЛНР, Чечни и Мордовии.

