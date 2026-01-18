Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 18 января 2026Россия

Россиянин вынес из магазина техники 51 iPhone за две минуты

В Москве грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ming Yeung / Getty Images

В Москве неизвестный ограбил магазин техники. Об инциденте в российском городе рассказал Telegram-канал Baza.

Утверждается, что минувшей ночью у входа в магазин техники, расположенный на Квесисской улице, десять минут кружил человек в маске. Чтобы попасть внутрь, он сначала попытался взломать замок, но потом просто выбил стеклянную дверь ногой.

Ограбление длилось не более двух минут. За это время похититель вынес из магазина 51 iPhone на сумму более четырех миллионов рублей. Когда хозяйка салона узнала о случившемся, она тут же обратилась в полицию. К настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов злоумышленника так и не нашли.

Ранее в Краснодаре неизвестный избил и ограбил пенсионера-инвалида в лифте. Причем нападавшего задержали сами жильцы дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В России отреагировали на заявление Каллас о Гренландии и Украине

    Россияне пожаловалась на плохое качество пиратских копий «Аватара» в кинотеатрах

    На Западе назвали главную движущую силу в противостоянии с Россией

    Поклонская высказалась о Тимошенко

    Россиян предупредили о повышающих риск образования тромбов привычках

    Россиянин вынес из магазина техники 51 iPhone за две минуты

    Россиянка Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok