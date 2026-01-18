Россиянин вынес из магазина техники 51 iPhone за две минуты

В Москве грабитель вынес из магазина техники 51 iPhone

В Москве неизвестный ограбил магазин техники. Об инциденте в российском городе рассказал Telegram-канал Baza.

Утверждается, что минувшей ночью у входа в магазин техники, расположенный на Квесисской улице, десять минут кружил человек в маске. Чтобы попасть внутрь, он сначала попытался взломать замок, но потом просто выбил стеклянную дверь ногой.

Ограбление длилось не более двух минут. За это время похититель вынес из магазина 51 iPhone на сумму более четырех миллионов рублей. Когда хозяйка салона узнала о случившемся, она тут же обратилась в полицию. К настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов злоумышленника так и не нашли.

