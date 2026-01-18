Реклама

В США назвали истинного автора идеи присоединения Гренландии

Политолог Нильссон: Трумэн предлагал присоединить Гренландию задолго до Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Julia Waschenbach / dpa / Global Look Press

Бывший президент США Гарри Трумэн предлагал приобрести Гренландию еще в 1946 году, задолго до действующего главы государства Дональда Трампа. Истинного автора данной идеи назвал политический аналитик Матс Нильссон в интервью RT.

«Мы должны рассматривать это через призму прецедентов, как с покупкой Луизианы, и, конечно, идеологии — так называемое предначертание судьбы — и эволюции американской геополитической стратегии», — сказал он.

Политолог отметил, что Трамп лишь продолжает «давнюю американскую традицию», заключающуюся в расширении США путем покупок территорий.

Ранее об интересе Трумэна к Гренландии напомнил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. По его словам, США важно завладеть Гренландией, поскольку интерес Вашингтона к острову обусловлен историей.

