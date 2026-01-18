Спикер Палаты представителей обосновал интерес США к Гренландии историей

Спикер Джонсон: Интерес США к Гренландии обусловлен историей

США важно завладеть Гренландией, интерес Вашингтона к острову обусловлен историей. С таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон в беседе с газетой The Times.

«У нас определенно есть большой интерес. Я имею в виду геополитическую важность для нас по причине того, где она [Гренландия] расположена», — сказал Джонсон. Он отметил, что действующий лидер США не первым проявляет интерес к острову — по его словам, об этом уже говорил 33-й президент Гарри Трумэн.

Джонсон добавил, что лучшим способом решить вопрос с островом является дипломатия, отметив, что Вашингтон позитивно настроен по отношению к народу Гренландии. «Это дружба, и, надеюсь, она такой и останется», — заявил чиновник.

Ранее экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что американский лидер хочет завладеть островом исключительно по психологическим причинам.