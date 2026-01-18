Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:36, 18 января 2026Мир

Спикер Палаты представителей обосновал интерес США к Гренландии историей

Спикер Джонсон: Интерес США к Гренландии обусловлен историей
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

США важно завладеть Гренландией, интерес Вашингтона к острову обусловлен историей. С таким заявлением выступил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон в беседе с газетой The Times.

«У нас определенно есть большой интерес. Я имею в виду геополитическую важность для нас по причине того, где она [Гренландия] расположена», — сказал Джонсон. Он отметил, что действующий лидер США не первым проявляет интерес к острову — по его словам, об этом уже говорил 33-й президент Гарри Трумэн.

Джонсон добавил, что лучшим способом решить вопрос с островом является дипломатия, отметив, что Вашингтон позитивно настроен по отношению к народу Гренландии. «Это дружба, и, надеюсь, она такой и останется», — заявил чиновник.

Ранее экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что американский лидер хочет завладеть островом исключительно по психологическим причинам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Еврокомиссия подтвердила планы направить войска в Гренландию

    Россиянам назвали количество выходных дней в 2026 году

    Спикер Палаты представителей обосновал интерес США к Гренландии историей

    Во Франции Макрона призвали забыть про Украину и Гренландию

    Медведчук рассказал о замене Зеленского

    Москвичам назвали сроки наступления весны

    Зеленского уличили в попытке улучшить свой рейтинг перед выборами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok