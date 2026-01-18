Во Франции призвали к переговорам с Россией

Филиппо: Франция должна возобновить торговлю и диалог с Россией

Франция должна возобновить переговоры и торговые отношения с Россией. К этому призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Давайте прекратим всеобщую паранойю, будем снова вести диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней», — заметил он.

По мнению Филиппо, Франции следует также прилагать большие усилия для урегулирования конфликта на Украине и завершения противостояния с Россией. Политик также подчеркнул, что каждая из стран Европейского союза (ЕС) должна защищать собственные национальные интересы и восстановить независимость. Нынешние действия Евросоюза, по его словам, наоборот, ведут к новым кризисам.

Ранее депутат от левой партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар призвал к выходу Франции из НАТО. По его мнению, к этому ведут новые угрозы со стороны США из-за Гренландии.