17:28, 18 января 2026

Во Франции призвали к переговорам с Россией

Филиппо: Франция должна возобновить торговлю и диалог с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Франция должна возобновить переговоры и торговые отношения с Россией. К этому призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Давайте прекратим всеобщую паранойю, будем снова вести диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней», — заметил он.

По мнению Филиппо, Франции следует также прилагать большие усилия для урегулирования конфликта на Украине и завершения противостояния с Россией. Политик также подчеркнул, что каждая из стран Европейского союза (ЕС) должна защищать собственные национальные интересы и восстановить независимость. Нынешние действия Евросоюза, по его словам, наоборот, ведут к новым кризисам.

Ранее депутат от левой партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар призвал к выходу Франции из НАТО. По его мнению, к этому ведут новые угрозы со стороны США из-за Гренландии.

