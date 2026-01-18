Во Франции призвали к выходу из НАТО

Депутат Бомпар: Франция должна выйти из НАТО из-за угроз США

Франция должна выйти из НАТО в условиях, когда одна страна альянса угрожает другой. На это указал депутат от левой партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар в эфире телеканала BFM.

«Да, конечно. Вы же видите абсурдный характер ситуации, в которой мы находимся. Одна страна угрожает (…) другой стране того же самого оборонного альянса», — подчеркнул он.

По словам депутата, альянс потерял смысл из-за угроз администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении своих союзников из-за Гренландии. В этих условиях Франции следует создать международный фронт по сопротивлению американскому империализму и агрессии, который мог бы опираться на ООН.

Ранее часть стран НАТО выступила с совместным заявлением по гренландским тарифам Трампа. Они подчеркнули, что не приемлют подобные угрозы и будут солидарны с народом Гренландии.

