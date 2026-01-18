В НАТО отреагировали на гренландские тарифы Трампа

Страны НАТО заявили о солидарности с народом Гренландии и отвергли тарифы Трампа

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания заявили о солидарности с народом Гренландии и отвергли угрозу тарифов со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в совместном заявлении этих стран НАТО, опубликованном на портале Правительства Германии.

«Угрозы введения тарифов подрывают трансатлантические отношения и могут привести к опасному ухудшению ситуации. Мы продолжим действовать сообща и скоординированно. Мы намерены отстаивать свой суверенитет», — отмечено в документе.

Подписавшие документ страны подтвердили, что намерены укреплять безопасность в Арктике, добавив, что они отвечают общим трансатлантическим интересам. Члены НАТО также подчеркнули готовность вступить в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности. При этом напрямую претензии США в заявлении не обозначены.

Ранее стало известно, что Германия тайно вывела своих солдат из Гренландии. Это произошло вскоре после угроз Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы.