Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:31, 18 января 2026Мир

В НАТО отреагировали на гренландские тарифы Трампа

Страны НАТО заявили о солидарности с народом Гренландии и отвергли тарифы Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Martin Sylvest Andersen / Getty Images

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания заявили о солидарности с народом Гренландии и отвергли угрозу тарифов со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сказано в совместном заявлении этих стран НАТО, опубликованном на портале Правительства Германии.

«Угрозы введения тарифов подрывают трансатлантические отношения и могут привести к опасному ухудшению ситуации. Мы продолжим действовать сообща и скоординированно. Мы намерены отстаивать свой суверенитет», — отмечено в документе.

Подписавшие документ страны подтвердили, что намерены укреплять безопасность в Арктике, добавив, что они отвечают общим трансатлантическим интересам. Члены НАТО также подчеркнули готовность вступить в диалог, основанный на принципах суверенитета и территориальной целостности. При этом напрямую претензии США в заявлении не обозначены.

Ранее стало известно, что Германия тайно вывела своих солдат из Гренландии. Это произошло вскоре после угроз Дональда Трампа ввести пошлины против стран Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Врач развеял миф о чистке печени и кишечника

    В Дании заявили о шпионаже США за Гренландией

    Стилистка назвала удешевляющие образ модные тренды

    В НАТО отреагировали на гренландские тарифы Трампа

    В России захотели уточнить требования к садовым участкам

    В Олимпийском комитете Норвегии рассказали о рекомендациях при общении с россиянами

    Илон Маск призвал рожать детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok