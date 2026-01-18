Врач оценила правдивость утверждения о связи ОРВИ и низких температур воздуха

Врач Сергеева назвала причиной ОРВИ и гриппа вирусы, а не холодную погоду

Врач-педиатр Алена Сергеева оценила правдивость утверждения о связи простудных заболеваний и низких температур воздуха. На эту тему она поговорила с «Газетой.Ru».

Врач назвала причиной ОРВИ, отита, менингита, гриппа и других инфекционных заболеваний вирусы и бактерии, а не холодную погоду и прогулки на морозе. Она подчеркнула: заразиться ими, если человек, например, вышел на улицу зимой без шапки, нельзя. «Это инфекционные заболевания, и, для того чтобы они возникли, надо, чтобы возбудитель попал к вам в организм, а иммунитет вашего организма с ним не справился. Только в таком случае возникнет заболевание», — объяснила специалистка.

Кроме того, как отметила Сергеева, риск заболеть простудой в теплом помещении с большим количеством людей значительно выше, чем на улице. По ее словам, в подобных ситуациях вероятность заражения инфекциями увеличивается из-за роста числа контактов, в то время как на морозе вирусы замедляют свою активность.

Несмотря на это, врач посоветовала в мороз одеваться по погоде, чтобы организм не испытывал стресса, а иммунитет оставался крепким и справлялся с вирусами и бактериями.

Ранее терапевт Наталья Матвеева назвала россиянам основные отличия обычной простуды от воспаления легких. Она рассказала, что простуда начинается постепенно — с першения в горле, насморка, чихания. Пневмония же часто (но не всегда) развивается быстро, а состояние человека ухудшается резко.