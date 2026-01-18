Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:12, 18 января 2026Забота о себе

Врач оценила правдивость утверждения о связи ОРВИ и низких температур воздуха

Врач Сергеева назвала причиной ОРВИ и гриппа вирусы, а не холодную погоду
Наталья Обрядина

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Врач-педиатр Алена Сергеева оценила правдивость утверждения о связи простудных заболеваний и низких температур воздуха. На эту тему она поговорила с «Газетой.Ru».

Врач назвала причиной ОРВИ, отита, менингита, гриппа и других инфекционных заболеваний вирусы и бактерии, а не холодную погоду и прогулки на морозе. Она подчеркнула: заразиться ими, если человек, например, вышел на улицу зимой без шапки, нельзя. «Это инфекционные заболевания, и, для того чтобы они возникли, надо, чтобы возбудитель попал к вам в организм, а иммунитет вашего организма с ним не справился. Только в таком случае возникнет заболевание», — объяснила специалистка.

Материалы по теме:
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни. Грозит ли стране эпидемия?
В России больше года находят очаги полиомиелита — страшной забытой болезни.Грозит ли стране эпидемия?
14 марта 2023
«Разморозился и атаковал амебу» Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
«Разморозился и атаковал амебу»Найденные в Сибири вирусы ожили и оказались способны убивать. Опасны ли они для человека?
3 декабря 2022
Влияние сезонных вирусов на сосуды. Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
Влияние сезонных вирусов на сосуды.Как побороть осложнения ОРВИ, гриппа и других болезней
17 января 2023

Кроме того, как отметила Сергеева, риск заболеть простудой в теплом помещении с большим количеством людей значительно выше, чем на улице. По ее словам, в подобных ситуациях вероятность заражения инфекциями увеличивается из-за роста числа контактов, в то время как на морозе вирусы замедляют свою активность.

Несмотря на это, врач посоветовала в мороз одеваться по погоде, чтобы организм не испытывал стресса, а иммунитет оставался крепким и справлялся с вирусами и бактериями.

Ранее терапевт Наталья Матвеева назвала россиянам основные отличия обычной простуды от воспаления легких. Она рассказала, что простуда начинается постепенно — с першения в горле, насморка, чихания. Пневмония же часто (но не всегда) развивается быстро, а состояние человека ухудшается резко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В России отреагировали на заявление Каллас о Гренландии и Украине

    Россияне пожаловалась на плохое качество пиратских копий «Аватара» в кинотеатрах

    На Западе назвали главную движущую силу в противостоянии с Россией

    Поклонская высказалась о Тимошенко

    Россиян предупредили о повышающих риск образования тромбов привычках

    Россиянин вынес из магазина техники 51 iPhone за две минуты

    Россиянка Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok