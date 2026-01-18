В Сумской области авиаударом уничтожено здание ТЦК

Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Сумской области было уничтожено авиаударом Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«В населенном пункте Белополье Сумской области точным авиаударом уничтожено здание местного ТЦК», — поделился собеседник агентства.

Он подчеркнул, что есть подтвержденные данные о потерях среди личного состава военкомата — речь идет как об убитых, так и о раненых сотрудниках ТЦК.

Ранее пленный солдат ВСУ захотел дать ВС России координаты для удара по украинскому военкомату. Он объяснил это тем, что не хотел воевать.