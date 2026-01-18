Армия России нанесла удар по цеху сборки дронов в Харькове

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Харькову. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, удар пришелся по одному из цехов Харьковского тракторного завода. Там собирали беспилотники, пояснил собеседник агентства.

«Был прилет по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где занимались сборкой БПЛА», — рассказал он. Иных данных подпольщик не привел.

Возможно, об этом ударе упоминается в свежей сводке Минобороны. Там отчитались о поражении целого ряда объектов украинской военной инфраструктуры.