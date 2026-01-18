Армия России нанесла удары по украинской промышленности

Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам украинского военпрома

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по объектам украинского военпрома. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

В частности, целями ударов стали ппредприятия по сборке украинских беспилотников дальнего действия. Также были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

В свою очередь средствами противовоздушной обороны за сутки было сбито 220 беспилотников и шесть управляемых авиабомб, добавили в министерстве.

В ночь на 18 января украинские войска нанесли новый удар по Ростовской области. Под ударом оказались два района.