Взыскание долгов за ЖКХ в России запланировали перевести на цифровую платформу

ТАСС: Взыскание долгов за ЖКХ переведут на цифровую платформу в 2028 году

Взыскание долгов за коммунальные услуги в России запланировали перевести на цифровую платформу, пишет ТАСС.

План утвердило правительство России, уточняет агентство. Информирование и взыскание долгов за услуги ЖКХ планируется проводить через платформу Государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ.

Сообщается, что к февралю 2028 года запланировано принятие федерального закона, благодаря которому ГИС ЖКХ станет основной цифровой платформой для информирования. Также через нее будет осуществляться подготовка документов для взыскания долгов в судебном и досудебном порядках.

Отмечается, что основной целью этой инициативы является «повышение информированности граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ, оптимизация нагрузки на мировых судей при вынесении ими приказов о взыскании задолженности и сокращение сроков взыскания этой задолженности».

Благодаря этому мировые судьи смогут получать заявления от ГИС ЖКХ о взыскании задолженности за коммунальные услуги в электронном виде, что избавит их от необходимости направлять запросы в разные органы власти на бумаге. Одновременно с этим должники будут получать уведомление о наличии у них задолженности и действиях по этому вопросу в личный кабинет на «Госуслугах».

