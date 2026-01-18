Реклама

18:18, 18 января 2026

Юг России испытал неурожай

«Ъ»: Южный федеральный округ России просел в сборе зерна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Южный федеральный округ России в 2025 году впервые за несколько лет просел в сборе зерна. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

«Урожай здесь впервые за несколько лет оказался ниже, чем в Поволжье и центре России», — отмечает издание.

Причинами рекордного неурожая стали череда засух и сокращение инвестиций в российское сельское хозяйство, указывает «Ъ».

Ранее «Лента.ру» напомнила, что, согласно народным поверьям, Иоанн Предтеча, один из самых великих святых в православии, посылает неурожай за несоблюдение поста.

