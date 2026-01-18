Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:33, 18 января 2026Из жизни

Женщина понюхала самый вонючий цветок в мире и поделилась впечатлениями

Австралийка понюхала раффлезию Арнольда и сравнила запах с мусорным мешком
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

Путешественники из Австралии понюхали раффлезию Арнольда, которую называют самым вонючим цветком в мире, и поделились впечатлениями. Об этом пишет What's The Jam.

Крис Динхэм и Ребекка Дэвис находились на острове Суматра в Индонезии во время цветения раффлезии и решили узнать, действительно ли она пахнет гниющим мясом, как об этом пишут. Гид предупредил, что на них могут напасть тигры, однако австралийка с бойфрендом все равно отправились в джунгли и нашли цветок.

Материалы по теме:
Король динозавров. Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
Король динозавров.Как барон из румынской глуши стал первым в мире угонщиком самолета, великим ученым и шпионом
18 декабря 2021
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном» Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
«Он нашел нечто среднее между свиньей и слоном»Что заставило ученых со всего мира изменить свою жизнь ради динозавров?
19 декабря 2021
«Приоткрыть завесу тайны» В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
«Приоткрыть завесу тайны»В России решили клонировать мамонтов. Зачем это нужно и как это будет происходить?
17 декабря 2021

По словам Дэвис, сначала запаха почти не было, но через некоторое время появилась ужасная вонь. «Это резкий, неприятный запах, как от мусорного мешка. Пахло гниющим мясом», — рассказала женщина.

При этом она добавила, что раффлезия очень красива и напоминает растение из фантастического романа. Дэвис также сравнила необычный цветок с монстром Демогоргоном из сериала «Очень странные дела».

Ранее индонезийский биолог нашел редчайшую раффлезию и разрыдался от радости. Он мечтал увидеть этот цветок в дикой природе 13 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России удивились одному требованию Мерца к немцам

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Врач оценила правдивость утверждения о связи ОРВИ и низких температур воздуха

    Пенсионер воспользовался «схемой Долиной» и все равно отсудил квартиру

    Бойцы СВО спели на передовой песню патриотического исполнителя и попали на видео

    Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой перед матчем НХЛ

    Медведчук высказался об участии в выборах президента Украины

    В Венгрии оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз

    В Москве на женщину с коляской упала глыба льда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok