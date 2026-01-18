Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:38, 18 января 2026Бывший СССР

Жители Киева начали греться у костров из елок на фоне проблем с отоплением

«Страна»: В Киеве начали греться у костров из елок на фоне проблем с отоплением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В районе Киева местные жители начали гресться у костра из выброшенных новогодних елок, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«В Киеве на Теремках люди люди греются у костра из выброшенных новогодних елок», — говорится в сообщении.

Ранее между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка на фоне блэкаута в украинской столице. В своем обращении президент Украины заявил, что Киев, по его оценке, сделал «значительно меньше», чем другие регионы, и в последние дни он «не видит необходимой интенсивности работы». В связи с этим политик призвал срочно принимать решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Зеленского уличили в попытке улучшить свой рейтинг перед выборами

    Спикер парламента Чехии убрал флаг ЕС из своего кабинета

    Россияне расхотели оформлять визы в США из-за Трампа

    Стубб заявил о давлении США из-за ситуации с Гренландией

    Мерц остался недоволен немцами по одному вопросу

    Стало известно о готовности некоторых депутатов Рады полностью отказаться от Донбасса

    Жители Киева начали греться у костров из елок на фоне проблем с отоплением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok