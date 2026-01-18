Медведчук рассказал о замене Зеленского

Медведчук: Председатель Рады может законно забрать полномочия у Зеленского

Председатель Верховной Рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос, кто может выступить легитимным подписантом мирных соглашений с украинской стороны. Как указал политик, согласно конституции Украины, это может быть «только президент, который будет избран на выборах, признанными легитимными».

«В случае, если председатель Верховной Рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений», — добавил он.

Ранее издание The Sunday Times писало, что Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране.