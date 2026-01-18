Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:14, 18 января 2026Бывший СССР

Медведчук рассказал о замене Зеленского

Медведчук: Председатель Рады может законно забрать полномочия у Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Председатель Верховной Рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет ТАСС.

Он ответил на вопрос, кто может выступить легитимным подписантом мирных соглашений с украинской стороны. Как указал политик, согласно конституции Украины, это может быть «только президент, который будет избран на выборах, признанными легитимными».

«В случае, если председатель Верховной Рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений», — добавил он.

Ранее издание The Sunday Times писало, что Зеленскому нашли замену на фоне коррупционного скандала в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп объявил о мерах против стран ЕС из-за ситуации с Гренландией. Чем пригрозил американский лидер и как отреагировали в Европе?

    Россия и Украина не могут договориться о возвращении 12 пленных. Что отвергает Москва

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Еврокомиссия подтвердила планы направить войска в Гренландию

    Россиянам назвали количество выходных дней в 2026 году

    Спикер Палаты представителей обосновал интерес США к Гренландии историей

    Во Франции Макрона призвали забыть про Украину и Гренландию

    Медведчук рассказал о замене Зеленского

    Москвичам назвали сроки наступления весны

    Зеленского уличили в попытке улучшить свой рейтинг перед выборами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok