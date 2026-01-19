Реклама

Россия
00:05, 19 января 2026Россия

19 января: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян
Юлия Анасян (редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Victor Rodvang / Unsplash

19 января в России отмечают День образования Ульяновской области, а в мире — День нежности ко всем существам. Православные празднуют Крещение Господне. День рождения празднует гимнастка Светлана Хоркина. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 19 января — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День образования Ульяновской области

Фото: Endless luck / Shutterstock / Fotodom

Ульяновская область была образована 19 января 1943 года в результате реорганизации Куйбышевской и Пензенской областей. Сейчас регион является крупным машиностроительным центром, здесь выпускают общественный транспорт, грузовики и отечественные внедорожники УАЗ. А еще в Ульяновской области добывают нефть и другие полезные ископаемые.

День памяти погибших рыбаков в Находке

19 января 1965 года в Беринговом море из-за сильного шторма и обледенения затонул рыболовный траулер «Бокситогорск». В результате 24 члена экипажа ушли из жизни. В память о трагедии в Находке был установлен мемориал «Скорбящая мать». У подножья памятника выбиты имена рыбаков «Бокситогорска», а также список членов экипажа траулера «Свияга», потерпевших бедствие в море 10 декабря 1957-го.

Праздники в мире

День нежности ко всем существам

Праздник посвящен проявлению заботы, любви и доброты ко всему живому: людям, животным, растениям и к миру в целом. Он напоминает о важности гармонии с природой и друг с другом.

Какие еще праздники отмечают в мире 19 января

  • День хорошей памяти;
  • День патологоанатома;
  • День работника службы спасения в Белоруссии.

Какой церковный праздник 19 января

Крещение Господне

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Согласно преданию, в возрасте 30 лет Иисус Христос принял крещение от пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан. После погружения в воду на Мессию сошел Святой дух в виде голубя, и глас с небес произнес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». С этого события начинается мессианское служение Христа, которое длилось три года. Кроме того, считается, что именно в момент Крещения людям впервые явилась Святая Троица.

Приметы на 19 января

Крещение Господне, как и любой другой важный православный праздник, сопровождается множеством примет:

  • Крещенские морозы оказались сильнее рождественских — урожай будет богатым.
  • Полная луна в ночь на Крещение предвещает сильное половодье весной.
  • Оттепель на Крещение — к трудному году, полному бед.

Кто родился 19 января

Светлана Хоркина (47 лет)

Фото: Роберт Максимов / ТАСС

Российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы. В 2004 году Хоркина завершила спортивную карьеру, решив заняться политической и общественной деятельностью.

Логан Лерман (34 года)

Американский актер. Широкому зрителю известен по фильмам: «Эффект бабочки», «Крик совы», «Роковое число 23», «Геймер», «Мушкетеры», «Перси Джексон и похититель молний», «Привет, Билл!», «Ной», «Поезд на Юму», «Хорошо быть тихоней».

Кто еще родился 19 января

  • Алексей Воробьев (38 лет) — российский актер и певец;
  • Виктор Васильев (51 год) — российский актер и телеведущий;
  • Эдгар По (1809-1849) — американский поэт и писатель;
  • Валентин Серов (1865-1911) — русский художник.

