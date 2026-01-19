Реклама

11:50, 19 января 2026

70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике на отдыхе
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_hakamada

Бизнес-тренер, экономист, журналистка и политический деятель Ирина Хакамада показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе в Таиланде. Сторис появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

70-летняя знаменитость снялась в полный рост у бассейна под открытым небом. Она позировала в слитном белом купальнике с черным узором и глубоким декольте.

Также коуч надела белую бейсболку, выбрала в качестве украшений цепочку с кулоном и бусы и дополнила образ цветком за ухом.

Ранее в январе 61-летняя советская и российская певица, танцовщица и актриса Наталья Ветлицкая восхитила фанатов откровенной съемкой.

