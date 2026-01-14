61-летняя Наталья Ветлицкая восхитила фанатов откровенной съемкой

Советская и российская певица, танцовщица и актриса Наталья Ветлицкая восхитила фанатов откровенной съемкой. Соответствующий пост появился на странице студии Nevori в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 61-летняя исполнительница позировала в полупрозрачном черном бюстгальтере и расстегнутой кожаной куртке. При этом она зачесала волосы назад, сделав укладку с эффектом мокрых прядей. Также артистку запечатлели в жилете и топе с глубоким декольте и леопардовой шубе.

Поклонники оценили пост в комментариях. «Как достойно и красиво принимается возраст! Браво!», «Невероятной красоты женщина», «Невообразимо роскошна», «Русская Шэрон Стоун!», «Вы прекрасны в любом возрасте, время не властно, когда есть порода», «Просто космическая женщина!» — заявили юзеры.

В декабре 2025 года 61-летняя певица Алена Апина снялась в прозрачном топе и мини-юбке.