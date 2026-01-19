Блогерша Алена Водонаева показала внешность на фото 2016 года

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева показала внешность на архивных фото. Публикация появилась на ее странице в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость присоединилась к флешмобу в соцсетях, в рамках которого пользователи выкладывают свои кадры из 2016 года. Так, она предстала на одном из снимков, сидя на капоте разбитого автомобиля в черном кроп-топе и легинсах. Кроме того, инфлюэнсерша позировала в образе Джокера и нижнем белье.

В декабре Алена Водонаева описала мужчин из российского шоу-бизнеса словами «красномордые и толстобрюхие».