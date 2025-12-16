Реклама

14:40, 16 декабря 2025Ценности

Водонаева описала мужчин из российского шоу-бизнеса словами «красномордые и толстобрюхие»

Алена Водонаева назвала толстобрюхими мужчин из российского шоу-бизнеса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Российская телеведущая Алена Водонаева описала мужчин из российского шоу-бизнеса словами «красномордые и толстобрюхие». Интервью с ней появилось на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой.

В рамках беседы 43-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» назвала красивых, по ее мнению, соотечественников-знаменитостей. Так, в список вошли актеры Иван Янковский, Александр Абдулов и Василий Степанов. «Больше я не могу назвать красавцев», — указала блогерша.

При этом она отметила, что многие звезды-мужчины выглядят непривлекательно. «Красномордые, толстобрюхие, кругленькие, лысеющие, с проплешинами, с пивными лицами, любящие поесть, выпить. И их любит вся страна. Их любят и мужики, и женщины, потому что они сами такие же», — заявила Водонаева.

В июне Водонаева назвала признаки недостойных ее мужчин.

