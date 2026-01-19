Аналитик Эфенди: В Евросоюзе скоро могут отойти от непримиримой позиции к России

Страны Европейского союза (ЕС) уже скоро могут пересмотреть свою политику в отношении России и смягчить позицию по Украине. Об этом РИА Новости рассказал турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Ариф Сабри Эфенди.

«Италия, Франция, а затем и Германия отказываются от непримиримой позиции по отношению к России, и мы можем увидеть значительные отступления и в вопросе Украины», — отметил эксперт.

Согласно оценке аналитика, признаки смягчения позиции некоторых ведущих государств ЕС уже прослеживаются на практическом уровне: Италия все чаще акцентирует внимание на экономических издержках конфронтации и необходимости восстановления диалога, Франция усилила дипломатическую активность вокруг идеи европейской стратегической автономии, а в Германии внутри правящих и оппозиционных кругов нарастает обсуждение пересмотра подходов к санкционной политике и вопросам безопасности.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление российско-германских отношений. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал заявление канцлера «прогрессом».