В iPhone нашли тайную настройку

TechRadar: В iPhone нашли настройку с фоновыми звуками для лучшего сна

Журналисты издания TechRadar рассказали о тайной настройке iPhone, предназначенной для сна. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы сообщили, что с iOS 26 в смартфонах Apple появилась функция «Фоновые звуки». В этом режиме телефон способен генерировать и воспроизводить определенные звуки — как правило, функцию используют для того, чтобы быстрее заснуть.

«Пожалуй, это самая недооцененная функция специальных возможностей на вашем iPhone», — отметили журналисты. При ее включении iPhone воспроизводит звуки дождя, грозы, самолета, горящего костра, человеческой речи и другие записи. По словам журналистов, монотонные звуки многим помогают расслабиться и заснуть.

Чтобы включить фоновые звуки, нужно открыть настройки iPhone и перейти в раздел «Универсальный доступ». Здесь необходимо перейти в подраздел «Аудиовизуализация», а затем открыть параметр «Фоновые звуки». Далее можно выбрать один из десятка записанных звуков.

«Научно доказано, что звуки, подобные белому шуму, помогают людям лучше спать, поэтому, если у вас чуткий сон или шумные соседи, из-за которых заснуть становится сложно, скрытая библиотека звуков iPhone от Apple может стать решением, которое вы искали», — подытожили специалисты.

