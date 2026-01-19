Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:32, 19 января 2026Наука и техника

В iPhone нашли тайную настройку

TechRadar: В iPhone нашли настройку с фоновыми звуками для лучшего сна
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Журналисты издания TechRadar рассказали о тайной настройке iPhone, предназначенной для сна. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы сообщили, что с iOS 26 в смартфонах Apple появилась функция «Фоновые звуки». В этом режиме телефон способен генерировать и воспроизводить определенные звуки — как правило, функцию используют для того, чтобы быстрее заснуть.

«Пожалуй, это самая недооцененная функция специальных возможностей на вашем iPhone», — отметили журналисты. При ее включении iPhone воспроизводит звуки дождя, грозы, самолета, горящего костра, человеческой речи и другие записи. По словам журналистов, монотонные звуки многим помогают расслабиться и заснуть.

Чтобы включить фоновые звуки, нужно открыть настройки iPhone и перейти в раздел «Универсальный доступ». Здесь необходимо перейти в подраздел «Аудиовизуализация», а затем открыть параметр «Фоновые звуки». Далее можно выбрать один из десятка записанных звуков.

«Научно доказано, что звуки, подобные белому шуму, помогают людям лучше спать, поэтому, если у вас чуткий сон или шумные соседи, из-за которых заснуть становится сложно, скрытая библиотека звуков iPhone от Apple может стать решением, которое вы искали», — подытожили специалисты.

Выпущенный в 2010 году iPhone 4 внезапно стал популярным среди молодежи. Пользователи начали скупать смартфоны из-за камеры, которая делает винтажные снимки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Изучили ситуацию и помахали рукой местным. Германия спешно вывела своих военных из Гренландии после угроз Трампа

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Европу уличили в «стратегической бесхребетности» из-за Гренландии

    Крысы захватили больничную палату с пациентами и попали на видео

    Названы последствия дефицита оборудования для ремонта энергосистем Украины

    Ночная привычка жениха заставила женщину задуматься о разрыве помолвки

    Стала известна доля потративших все деньги после Нового года россиян

    Иностранные наемники ВСУ в первый же день отказались отправляться на позиции

    В iPhone нашли тайную настройку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok