Экономика
14:51, 19 января 2026Экономика

Банк России выпустит монету с изображением легендарного писателя-сатирика

Банк России выпустит монету к 200-летию Салтыкова-Щедрина
Дмитрий Воронин

Изображение: Банк России

Банк России выпустит серебряную монету номиналом два рубля с изображением знаменитого русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина в честь 200-летия автора «Премудрого пискаря», «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» и других легендарных произведений. Об этом сообщили в Центральном банке (ЦБ) РФ.

«Его перу принадлежат всем с детства знакомые сатирические сказки», — напомнили в регуляторе. Также Салтыков-Щедрин занимал ряд государственных должностей. В частности, он был рязанским и тверским вице-губернатором.

На памятной монете, выпущенной тиражом три тысячи экземпляров, изображен портрет писателя, а также фигуры градоначальников города Глупова из произведения «История одного города». Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма, с лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, отмечается в пресс-релизе.

Ранее руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в ответ на просьбу посоветовать книги по финансовой грамотности упомянул в том числе «Игрока» Федора Достоевского. Он указал, что, помимо знакомства с особенностями психологических механизмов зависимости, продемонстрированных автором, который при написании романа «сам проигрался в пух и прах», можно получить отдельное удовольствие от чтения классической русской прозы.

