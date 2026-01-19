Банк России выпустит монету с изображением легендарного писателя-сатирика

Банк России выпустит монету к 200-летию Салтыкова-Щедрина

Банк России выпустит серебряную монету номиналом два рубля с изображением знаменитого русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина в честь 200-летия автора «Премудрого пискаря», «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» и других легендарных произведений. Об этом сообщили в Центральном банке (ЦБ) РФ.

«Его перу принадлежат всем с детства знакомые сатирические сказки», — напомнили в регуляторе. Также Салтыков-Щедрин занимал ряд государственных должностей. В частности, он был рязанским и тверским вице-губернатором.

На памятной монете, выпущенной тиражом три тысячи экземпляров, изображен портрет писателя, а также фигуры градоначальников города Глупова из произведения «История одного города». Масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 грамма, с лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, отмечается в пресс-релизе.

