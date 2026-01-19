Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 19 января 2026Мир

«Базуку» Макрона против Трампа сравнили с водяным пистолетом

Политик Филиппо: «Базука» Макрона против Трампа — это водяной пистолет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о наличии у Европейского союза (ЕС) «базуки» против угроз лидера США Дональда Трампа являются пустым звуком. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вы везде прочитаете, что Макрон, столкнувшись с новыми тарифами Трампа из-за Гренландии, призвал к активации "инструмента противодействия принуждению", и что это настоящая "базука" ЕС! Реальность совершенно иная! Это водяной пистолет!», — написал он.

Ранее Макрон пригрозил применить «торговую базуку» в ответ на пошлины Трампа из-за Гренландии. Данная мера позволяет ограничивать импорт товаров и услуг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Стало известно об охоте спецслужб США на новую главу Венесуэлы

    «Базуку» Макрона против Трампа сравнили с водяным пистолетом

    В Британии высказались о покупке Гренландии

    Умер режиссер мультфильма «Король Лев»

    Украину предупредили о катастрофе в случае продажи Гренландии США

    Интимный момент Джейсона Момоа и его возлюбленной на премьере фильма попал на фото

    Министр обороны Бельгии поиздевался над знаменитым лозунгом Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok