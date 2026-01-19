Белый дом и власти Калифорнии поспорят в суде из-за яиц

РИА Новости: Белый дом и Калифорния встретятся в суде по делу о ценах на яйца

Представители администрации США и властей Калифорнии встретятся в суде для рассмотрения дела о ценах на яйца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ судебных материалов.

Ожидается, первое заседание состоится 23 февраля. Как уточняет агентство, Белый дом подал в суд на местные власти из-за закона Proposition 12, который вынуждает фермеров по всей стране тратить огромные деньги на увеличение курятников. В свою очередь, это увеличивает себестоимость продукции.

Как сообщало агентство Associated Press, цены на яйца резко выросли в 2024 году и начале 2025 года из-за вспышки птичьего гриппа, которая вынудил производителей уничтожить почти 175 миллионов птиц.

Ранее российский игрок НХЛ Михаил Сергачев рассказал о проблеме с яйцами в США. По словам спортсмена, из-за дефицита в стране выросли цены на яйца.