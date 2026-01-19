Боровшаяся с раком российская блогерша умерла в 23 года

Российская блогерша Карина Штерн умерла от рака в 23 года

Российская блогерша Карина Штерн, боровшаяся с раком, скончалась в 23 года. О смерти сообщил ее отец на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня утром нашей девочки не стало», — написал родственник Штерн. Отмечается, что с блогершей простятся в Барнауле.

Отец Штерн рассказал, что она лечилась от рака на протяжении трех лет. «Она прожила очень яркую и насыщенную жизнь, о которой многие и не мечтают, исполнила свои детские мечты. Но рак оказался сильнее», — добавил он.

О борьбе с онкологическим заболеванием сама блогерша высказывалась в видео, опубликованном 30 декабря. Штерн раскрыла, что впервые столкнулась с раком в 2022 году. «Я прошла 12 невероятно тяжелых химиотерапий и 32 лучевых на пути к выздоровлению», — уточняла она.

По словам блогерши, через десять месяцев лечения она вышла в ремиссию, однако спустя некоторое время заболевание вернулось. «Не передать словами, как все рушилось во мне, когда я обо всем узнала», — признавалась она. Штерн заявляла, что из-за рака она стала осознавать хрупкость жизни, и ее мировоззрение изменилось.