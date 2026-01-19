Реклама

Бывший глава МИД призвал украинцев поесть в ресторане на фоне отключения света

Кулеба призвал украинцев поесть в ресторане на фоне отключения света
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан поесть в ресторане. Соответствующее заявление экс-чиновник сделал на фоне массовых отключений света в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, таким образом украинцы поддержат предпринимателей. Он отметил, что в сложившейся ситуации бизнесу «тяжелее всего».

«Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-нибудь в небольшом магазине или хотя бы сделайте заказ онлайн — поддержите микро-, малый и средний украинский бизнес», — написал Кулеба.

Слова экс-министра вызвали возмущение у украинцев. В комментариях они спросили у бывшего главы внешнеполитического ведомства, на какие средства им следует идти в ресторан при условии низкого уровня заработных плат.

Ранее Кулеба призвал украинцев прекратить разговоры про «хороший народ и плохую власть». Он высказал мнение, что украинский народ достоин своей власти.

