Часть россиян предупредили о погодной депрессии

Гидрометцентр: На Дальнем Востоке РФ сохранятся неустойчивые погодные условия

Обширная депрессия в акваториях Охотского и Берингова морей продолжает создавать неустойчивые погодные условия на островах и в прибрежной части Дальнего Востока. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

В Приморском крае ожидаются небольшие снегопады, ветер на побережьях с порывами до 15-20 метров в секунду, с повышением до 23-28 метров в секунду. Температура окажется ниже нормы на 2-5 градусов. Днем ожидается минус 11-17 градусов, по ночам до минус 20-27 градусов, минус 31-33 градусов, на побережье до минус 15-21 градусов.

На Курильских островах ожидаются сильные снегопады, В северных и центральных районах Сахалина будет небольшой и умеренный снег. На юге Сахалина в предстоящие дни ожидается небольшой снег.

На Камчатке пройдут небольшие и умеренные снегопады, на севере восточного побережья края прогнозируется сильный снег.

В Магаданской области ожидаются небольшие и умеренные снегопады, сильный снег пройдет 22 января на востоке континентальной части. Температурный фон на 4-12 градусов выше климатической нормы.

В Чукотском автономном округе планируется снег, метель, на побережье Берингова моря ожидается ветер 25-30 метров в секунду. Температура воздуха окажется выше нормы на 12-24 градусов.

В Бурятии продолжится аномально холодная погода, по ночам в ближайшие дни температура будет опускаться до минус 44-49 градусов.

