Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 19 января 2026Экономика

Часть россиян предупредили о погодной депрессии

Гидрометцентр: На Дальнем Востоке РФ сохранятся неустойчивые погодные условия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Обширная депрессия в акваториях Охотского и Берингова морей продолжает создавать неустойчивые погодные условия на островах и в прибрежной части Дальнего Востока. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра России.

В Приморском крае ожидаются небольшие снегопады, ветер на побережьях с порывами до 15-20 метров в секунду, с повышением до 23-28 метров в секунду. Температура окажется ниже нормы на 2-5 градусов. Днем ожидается минус 11-17 градусов, по ночам до минус 20-27 градусов, минус 31-33 градусов, на побережье до минус 15-21 градусов.

На Курильских островах ожидаются сильные снегопады, В северных и центральных районах Сахалина будет небольшой и умеренный снег. На юге Сахалина в предстоящие дни ожидается небольшой снег.

Материалы по теме:
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты. Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
Миллионы людей меняют свое питание ради будущего планеты.Какие продукты есть, чтобы не навредить природе?
19 ноября 2024
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025

На Камчатке пройдут небольшие и умеренные снегопады, на севере восточного побережья края прогнозируется сильный снег.
В Магаданской области ожидаются небольшие и умеренные снегопады, сильный снег пройдет 22 января на востоке континентальной части. Температурный фон на 4-12 градусов выше климатической нормы.

В Чукотском автономном округе планируется снег, метель, на побережье Берингова моря ожидается ветер 25-30 метров в секунду. Температура воздуха окажется выше нормы на 12-24 градусов.

В Бурятии продолжится аномально холодная погода, по ночам в ближайшие дни температура будет опускаться до минус 44-49 градусов.

Ранее москвичей предупредили о морозах до минус 25 градусов в предстоящие выходные, 24 и 25 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Морские суда массово перестали заходить в порты Одессы из-за ударов России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о серьезном ДТП в Грозном. Что не так с этим роликом

    47-летняя актриса Екатерина Климова раскрыла секрет красоты и стройности

    Уязвимость российских «Голиафов» и «Каракуртов» снизили

    Митя Фомин предсказал Москве взлет

    Авиакомпания уволила больного раком сотрудника и поплатилась

    Появилось фото задержанного за расправу в автобусе

    Начало смертельного конфликта в автобусе Подмосковья появилось на видео

    Минфин подсчитал ненефтегазовые доходы российского бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok