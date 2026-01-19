Москвичам предсказали пик похолодания

Синоптик Шувалов: Пик похолодания в Москве придется на выходные

На предстоящие выходные, 24 и 25 января, в Москве придется пик похолодания — морозы будут достигать минус 25 градусов. Резкое понижение температур предсказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

Умеренные морозы задержатся в регионе до вторника, 20 января, рассказал синоптик. Температура воздуха в этот период будет колебаться от минус 5 до минус 7 градусов, возможен небольшой снег и слабый ветер.

Заметно холодать начнет с 21 января, а с 23-25 января морозы станут особенно крепкими. При этом пик низких температур придется на субботу и воскресенье. «Это будут ночные температуры на уровне минус 20-25 градусов, и дневные — минус 15-20 градусов», — уточнил Шувалов и добавил, что холода не будут сопровождаться ветром и осадками.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заметное потепление в Москве и области. Так, днем во вторник и среду, 20 и 21 января, воздух прогреется до минус 2-4 градусов Цельсия. По словам синоптика, такие температуры превышают климатическую норму.