Москвичей предупредили о новом похолодании

Синоптик Вильфанд: 25-градусные морозы придут в Москву к концу недели

К концу недели в Москву и область придут морозы до минус 25 градусов. О новой волне похолодания предупредил жителей столичного региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Снижаться температура воздуха начнет в четверг, 22 января. По словам синоптика, похолодание будет выраженным, но не очень сильным. Ночью столбики термометров в столице покажут до минус 10 градусов, а по области — минус 7-12 градусов. Днем ожидается от минус 5 до минус 10 градусов — эта температура уже будет чуть ниже климатической нормы, уточнил Вильфанд.

«А вот уже в пятницу, особенно выходные, значительное понижение температуры. В пятницу около минус 15-17 градусов ночью, дневные температуры — около минус 10 градусов. А в выходные столбики термометров опустятся ночью до минус 20-25 градусов, а днем — ниже минус 15 градусов», — рассказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что дневные температуры в выходные будут достигать минус 18 градусов — это на 10-12 градусов ниже нормы.

В начале недели в Москве и области ожидается заметное потепление. Так, днем во вторник и среду, 20 и 21 января, воздух прогреется до минус 2-4 градусов Цельсия. По словам Вильфанда, такие температуры превышают климатическую норму.