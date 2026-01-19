Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:15, 19 января 2026Экономика

Москвичей предупредили о новом похолодании

Синоптик Вильфанд: 25-градусные морозы придут в Москву к концу недели
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

К концу недели в Москву и область придут морозы до минус 25 градусов. О новой волне похолодания предупредил жителей столичного региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Снижаться температура воздуха начнет в четверг, 22 января. По словам синоптика, похолодание будет выраженным, но не очень сильным. Ночью столбики термометров в столице покажут до минус 10 градусов, а по области — минус 7-12 градусов. Днем ожидается от минус 5 до минус 10 градусов — эта температура уже будет чуть ниже климатической нормы, уточнил Вильфанд.

«А вот уже в пятницу, особенно выходные, значительное понижение температуры. В пятницу около минус 15-17 градусов ночью, дневные температуры — около минус 10 градусов. А в выходные столбики термометров опустятся ночью до минус 20-25 градусов, а днем — ниже минус 15 градусов», — рассказал метеоролог.

Вильфанд добавил, что дневные температуры в выходные будут достигать минус 18 градусов — это на 10-12 градусов ниже нормы.

В начале недели в Москве и области ожидается заметное потепление. Так, днем во вторник и среду, 20 и 21 января, воздух прогреется до минус 2-4 градусов Цельсия. По словам Вильфанда, такие температуры превышают климатическую норму.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на Россию в ночь на Крещение

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    В России взялись возвращать в воздух старые гражданские самолеты

    Траты россиян на новогодний стол оценили

    Глава Верховного суда России предложил изменить порядок обжалования решения мировых судей

    Российский офицер рассказал о бое с сотней украинских солдат на СВО

    На Западе сделали Европе предупреждение из-за Украины

    Трампу дали один совет насчет России

    Пленный рассказал о гибели ожидающих эвакуации бойцов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok