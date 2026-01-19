Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:27, 19 января 2026Наука и техника

iPhone подорожают

Apple поднимет цены на смартфоны — линейка iPhone 18 будет стоить дороже
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорация Apple поднимет цены на iPhone из-за роста себестоимости комплектующих. Об этом в своем блоге на Naver заявил известный аналитик под ником yeux1122.

Специалист проанализировал отчеты банков Citi, Bank of America, JP US Investment Report и обратил внимание, что цены на оперативную память и NAND-накопители растут беспрецедентными темпами. Инсайдер предсказал, что производитель iPhone не сможет остаться в стороне и будет вынужден поднять цены на свою продукцию к концу года.

Автор отчета yeux1122 не стал раскрывать точные цены на iPhone, но заявил, что Apple применит новую ценовую политику во второй половине года. Из-за этого девайсы серии iPhone 18 окажутся дороже устройств iPhone 17.

Инсайдер отметил, что Apple всегда старалась удерживать цены на iPhone — свой главный продукт. Однако из-за кризиса на рынке памяти и дефицита комплектующих, который сложился из-за бума искусственного интеллекта (ИИ), сохранять прежние цены будет невозможно. При этом Apple все равно постарается, чтобы базовые модели, имеющие минимальный объем памяти, не подорожали.

В середине января стало известно, что среди молодых пользователей внезапно стал популярен смартфон iPhone 4. Журналисты издания The New York Post объяснили, что девайс стали приобретать из-за «винтажной камеры».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай обратился с призывом к США из-за Гренландии

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Российский рынок автобусов обрушился

    70-летняя Ирина Хакамада снялась в купальнике

    На Украине рассказали о массированных ударах по Харькову

    Перспективы продаж китайских машин в России оценили

    В России возникли проблемы с ломом

    Трамп обиделся из-за Нобелевки и перестал думать о мире во всем мире

    В российской школе ученики заметили установленную в туалете камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok