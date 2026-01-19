Девушке испытывающего отвращение к вагинам девственника дали совет

19-летняя девушка пожаловалась на своего парня-девственника, с которым хочет заняться сексом, но натыкается на сопротивление с его стороны. За советом она обратилась в раздел Sex форума Reddit.

По словам автора поста, она охотно занимается с парнем оральным сексом, но тот в ответ отказывается даже притронуться к ее гениталиям руками. В единственный раз, когда молодой человек собрался сделать ей куннилингус, он раскритиковал запах и вид ее вагины. «Он довольно чувствителен к ощущениям, а также к неприятным вещам. Например, я не могу поцеловать его после минета, и я также не могу поцеловать его сразу после того, как мы проснемся, пока мы оба не почистим зубы», — рассказала девушка. Из-за этого сексуальная жизнь пары сводится к непристойным разговорам, во время которых парень мастурбирует, и оральным ласкам. Автор поста не понимает, как перейти к проникающему сексу.

Самое большое количество лайков собрал комментарий, оставленный под этим постом 31-летним мужчиной, который тоже испытывал сенсорные проблемы при контакте с гениталиями партнерш. Для мануальной стимуляции он рекомендовал купить мужчине цветные нитриловые перчатки, а для куннилингуса — латексные салфетки для полости рта или трусики.

