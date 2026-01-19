Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:59, 19 января 2026Забота о себе

Девушке испытывающего отвращение к вагинам девственника дали совет

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

19-летняя девушка пожаловалась на своего парня-девственника, с которым хочет заняться сексом, но натыкается на сопротивление с его стороны. За советом она обратилась в раздел Sex форума Reddit.

По словам автора поста, она охотно занимается с парнем оральным сексом, но тот в ответ отказывается даже притронуться к ее гениталиям руками. В единственный раз, когда молодой человек собрался сделать ей куннилингус, он раскритиковал запах и вид ее вагины. «Он довольно чувствителен к ощущениям, а также к неприятным вещам. Например, я не могу поцеловать его после минета, и я также не могу поцеловать его сразу после того, как мы проснемся, пока мы оба не почистим зубы», — рассказала девушка. Из-за этого сексуальная жизнь пары сводится к непристойным разговорам, во время которых парень мастурбирует, и оральным ласкам. Автор поста не понимает, как перейти к проникающему сексу.

Материалы по теме:
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Самое большое количество лайков собрал комментарий, оставленный под этим постом 31-летним мужчиной, который тоже испытывал сенсорные проблемы при контакте с гениталиями партнерш. Для мануальной стимуляции он рекомендовал купить мужчине цветные нитриловые перчатки, а для куннилингуса — латексные салфетки для полости рта или трусики.

Ранее пользователи сети, практикующие БДСМ, назвали главные заблуждения о своих пристрастиях. Многие любители БДСМ отметили, что они редко распространяют свои пристрастия за пределы спальни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцев предупредили о возможности тотального блэкаута

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Над российским городом прогремели мощные взрывы

    Жители Киева пожаловались на обман властей

    Еще одна страна задумалась над отправкой войск в Гренландию

    Учительницу приговорили к казни за расправу над мужем ради денег

    Девушке испытывающего отвращение к вагинам девственника дали совет

    Украине пообещали беспрецедентное погружение во тьму

    В Германии подвели итог разрыва связей с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok