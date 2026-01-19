Дочь Самойловой и Джигана получила полмиллиона на 11-летие

Дочь блогерши Самойловой и рэпера Джигана Лея получила полмиллиона на 11-летие

Дочь блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Лея получила на 11-летие полмиллиона. Соответствующая информация появилась в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» в сервисе «VK Видео».

Предпринимательница рассказала, что угадать с подарком для наследницы трудно, поэтому они попросили ее друзей дарить деньги. «Друзья знают, что лучше дарить деньги, потому что ты никогда не отгадаешь, какой подарок хочет ребенок. Очень редко бывает так, что друзья попадают именно в то, что хотят дети. Поэтому мы облегчаем всем жизнь и говорим: просто дарите деньги», — пояснила Самойлова.

При этом известно, что дочери знаменитостей преподнесли не только рубли, но и доллары. «Подарили очень много денег, 500 тысяч. Еще мне подарили доллары. Мы, наверное, поедем в Дубай в этом году, мне надо их сохранить», — поделилась Лея.

В то же время Самойлова подчеркнула, что для дочери 500 тысяч рублей — небольшая сумма, которую она способна потратить за неделю. «Она ходит каждый день по магазинам, что-то там тратит на всякую фигню всегда», — призналась она.

В декабре 2025 года была раскрыта судьба пропавшей козы Самойловой и Джигана. Выяснилось, что четвероногое ушло из жизни из-за переедания.

