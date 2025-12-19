Раскрыта судьба пропавшей козы Самойловой и Джигана

Блогерша Оксана Самойлова сообщила о смерти своей козы Мими

Раскрыта судьба пропавшей козы Мими российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой и рэпера Джигана. Соответствующая информация появилась в новом выпуске шоу «Быть Джиганом и Оксаной» в сервисе «VK Видео».

Бизнесвумен рассказала о смерти четвероногого в апреле этого года из-за переедания свежей травой. «Мы сразу вызвали врача, но врач просто очень долго ехал, потому что коза — это не собака. Там специальный доктор, который по сельскохозяйственным животным. И она [Мими] просто за два часа умерла у Дениса на руках», — призналась Самойлова.

При этом инфлюэнсерша сообщила, что ей трудно было раскрыть подробности случившегося, поскольку уход козы стал болезненным для семьи. «Я никогда не любила ни одно животное так, как Мими. Не могу. Это была не просто коза. Она была как человек. Все постоянно спрашивают: "Где Мими?" У меня просто язык не поворачивается это произнести», — высказалась она.

Исполнитель и блогерша уточнили, что завели новую козу — Мими 2.0. По их словам, она очень похожа на предшественницу.

В мае Самойлова заявляла, что коза по кличке Мими тогда жила на ферме, поскольку в их доме шел ремонт. При этом на вопрос, навещают ли знаменитости Мими, Самойлова подчеркнула, что они следят за ней по видео.